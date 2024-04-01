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В СВР заявили, что США могут заподозрить в причастности к терроризму

СВР: поспешность США в оценках теракта в «Крокусе» кажется подозрительной

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Соединенные Штаты рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму после инцидента в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Службы внешней разведки (СВР) России.

«Становится очевидным, что США, обеляя преступный киевский режим и предоставляя ему помощь, рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму», — говорится в тексте заявления.

В СВР также отметили, что Белый дом активизировал работу по искажению картины случившегося в «Крокусе», однако Штатам не удалось добиться единства оценок теракта даже среди своих союзников. Отмечается, что попытки США выгородить Украину Западу показались опрометчивыми, а странам глобального Юга — подозрительными.

Представители разведки добавили, что, по их информации, Киев пользуется данными со спутников Штатов при подготовке терактов, а происшествие в «Крокусе» — это прямой «родственник» обстрелов и нападений ВСУ на Курскую и Белгородскую области.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Силовые органы России предполагают, что в деле о «Крокусе» может быть украинский след. В МИД РФ пообещали направить Киеву соответствующую досудебную ноту, если эта информация подтвердится.

Ранее в Кремле прокомментировали предупреждения Ирана о терактах до «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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