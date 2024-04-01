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Россияне оценили, уместно ли шутить на работе

«Синергия»: большинство россиян считают уместным шутить на работе

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Shutterstock

Более половины (около 71%) россиян посчитали уместным шутить на работе, показал опрос аналитического центра Университета «Синергия», с которым ознакомилась «Москва 24».

Они уверены, что юмор помогает сплотить коллектив (такой ответ дали 34% опрошенных), снять стресс (32%), внести разнообразие в рутину (24%), а также найти неожиданные решения проблем (10%). Еще 16% считают, что юмор никак не влияет на работу, 13% — негативно сказывается на процессе. Последние указали, что, юмор на работе замедляет рабочий процесс (35%), отвлекает от задач и приводит к ошибкам (31%), провоцирует конфликты (27%) и снижает авторитет начальника (7%).

«64% опрошенных сказали, что в их рабочем коллективе определенно приветствуется юмор. У 19% шутки на работе скорее не в чести. Еще 17% респондентов затруднились дать однозначный ответ», — отметили аналитики.

Опрос также показал, что 93% респондентов хотя бы один раз в жизни попадали в ситуацию, когда в их адрес отпускались неуместные шутки со стороны коллег или начальства. Еще 72% признались, что их шутки могли задеть кого-либо из сотрудников.

Кандидат психологических наук Марина Солдатенкова до этого говорила, что возраст человека косвенно влияет на то, как люди воспринимают первоапрельские розыгрыши и шутки. По ее словам, от данного показателя может зависеть то, как человек воспринимает юмор.

Ранее психологи нашли связь между плохим сном и мрачными шутками.

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