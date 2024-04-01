ФСБ заявила, что задержала в Дагестане боевиков, финансировавших нападение на «Крокус»

Иностранные террористы, которых на днях задержали в Дагестане, оказались связаны с боевиками, напавшими на подмосковный «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

«Установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта... в концертном зале «Крокус сити холл» в городе Москве», — говорится в сообщении.

Кроме того, боевики готовили теракт в Каспийске, для чего подготовили взрывчатку и купили оружие. После совершения преступления они собирались покинуть РФ.

31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявляли режим контртеррористической операции (КТО). Оперативный штаб НАК в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в решении задач по борьбе с терроризмом.

Позднее в НАК сообщили, что в ходе операции были задержаны три человека, подозреваемых в планировании террористических преступлений.

Ранее стало известно, что террористов в Дагестане выявили после усиления мер безопасности из-за теракта в «Крокусе».