Охранник, встретивший террористов в «Крокусе», вышел не в свою смену

Охранник, который одним из первых оказался на пути террористов в подмосковном «Крокус Сити Холле», бросился на выручку людям. Он получил три тяжелых ранения, спасти его не удалось. Журналисты Tsargrad.tv выяснили, что Алим Кошеваров родом из Белоруссии. По данным телеканала, он работал вахтовым методом и не должен был выходить на смену, однако из-за большого количества посетителей был вызван на усиление, как опытный сотрудник.

«Он выскочил на преступников, чтобы как-то остановить их, спасти людей, его сразу посекли очередью», — вспоминает выживший коллега Кошеварова.

Другой свидетель рассказал, что Кошеваров успел сделать несколько «рейдов» и завести людей, толпившихся перед рамками, внутрь помещения. По его словам, в то время, когда террористы приблизились непосредственно к входу в зал, он вернулся, чтобы спасти остальных. Но не успел.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю теракта заявил, что для террористов «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». При этом он не уточнил, о каком именно участке идет речь.

23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее в Ростовской области задержали потенциального террориста.