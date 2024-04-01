В России оценили решение увеличить штрафы для авиакомпаний за задержку рейса

Решение увеличить компенсацию пассажирам за задержку авиарейсов с 25 до 100 рублей в час является адекватной мерой и не станет сильным обременением для авиакомпаний. Об этом телеканалу «360» рассказал редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Я думаю, что это как раз разумная величина, которая и компанию не разорит, и будет какой-то заметной компенсацией за задержку рейсов для самих пассажиров», — отметил эксперт.

По его словам, клиентам крупных авиакомпаний, возможно, разрешат оформлять заявление на получение компенсации в удаленном формате — через приложение или сайт.

«Я не думаю, что нужно будет куда-то ехать и писать какие-то заявления», — заключил Гусаров.

1 апреля вступили в силу изменения, внесенные в Воздушный кодекс РФ, предполагающие, что авиакомпании должны будут выплачивать пассажирам штраф за задержку рейса в размере 100 рублей в час. Источник ТАСС в одной из крупнейших авиакомпаний сообщал, что для получения возмещения пассажиру необходимо направить претензию в письменном виде на имя компании.

Ранее сообщалось, что в России планируют начать штрафовать авиакомпании за неверные данные о билетах.