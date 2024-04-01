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Путин поручил повысить МРОТ опережающими темпами

Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц опережающими темпами

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами — так, чтобы к 2030 году этот показатель достиг 35 тысяч рублей. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

»Правительству Российской Федерации обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц», — отмечается в документе.

До 15 марта 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен предоставить доклад по выполнению этого поручения, после чего ежегодно отчитываться о ходе работ в этом направлении.

В ходе своего послания Федеральному собранию Путин говорил, что «невысокие» доходы остаются одной из самых острых социальных проблем. По данным лидера страны, число россиян, живущих за чертой бедности, в 2023 году снизилось до 13,5 млн человек. В выступлении глава государства отмечал, что проблема бедности «прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей... уровень бедности составляет около 30%». Тогда же он подчеркнул, что размер МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что состояние богатейших россиян выросло более чем на $11 млрд.

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