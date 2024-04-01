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Россиянам рассказали, как правильно выбирать коньяк

Сомелье Визгунов: выдержка молодого коньяка составляет от трех до пяти лет

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Варвара Гертье/РИА Новости

Выдержка яркого и энергичного по стилистике коньяка, в котором можно найти ощутимые ноты винограда, составляет от трех до пяти лет. Об этом в беседе с РИАМО рассказал бренд-амбассадор группы компаний Simple по категории «коньяк» Михаил Визгунов.

Более традиционные по вкусу коньяки, по его словам, имеют выдержку от 6 до 13 лет. Влияние дубовой бочки в таких напитках выражено ярче, пояснил эксперт.

«Если вы предпочитаете выдержанные и очень старые коньяки, то могу вам рекомендовать обратить внимание на коньяки с выдержкой от 15 лет. Вы можете открыть всю многогранность и сложность вкусов и ароматов, присущих старым коньякам», — отметил Визгунов.

1 апреля отмечается Международный день коньяка. По традиции до конца марта завершаются все приготовления к началу созревания напитка.

До этого Визгунов сообщил, что хороший дегустатор коньяка должен иметь десятилетнюю подготовку. По его словам, специалисту в этой области важно уметь различать коньячные спирты.

При выборе коньяка репутация производителя важна, однако основной критерий статусности напитка — нравится ли он конкретному человеку, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что поставки вина в Россию из Евросоюза достигли минимума за последние шесть лет.

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