Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российским регионам с низкой рождаемостью выделят 75 млрд рублей

Путин поручил выделить 75 млрд рублей субъектам РФ с низкой рождаемостью

close
100%
Freepik.com

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину выделить 75 млрд рублей регионам с коэффициентом рождаемости ниже среднего уровня по стране. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Согласно тексту поручения, правительству России предстоит разработать нацпроект «Семья», который предусматривает повышение рождаемости в вышеуказанных регионах к 2030 году. Средства из бюджета пойдут на финансирование мероприятий по стимулированию этого процесса.

Ответственным за исполнение президентского поручения назначили главу кабмина Михаила Мишустина, и доклад по факту выполнения должен быть представлен до 1 сентября 2024 года.

До этого на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора (ВРНС) утвердили «Наказ XXV Всемирного русского народного собора «Настоящее и будущее Русского мира», согласно которому РФ должна поставить перед собой цель довести численность населения до 600 млн человек за 100 лет.

Ранее стало известно, что уровень рождаемости в России обновил многолетний минимум.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами