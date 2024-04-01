Российским регионам с низкой рождаемостью выделят 75 млрд рублей

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину выделить 75 млрд рублей регионам с коэффициентом рождаемости ниже среднего уровня по стране. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Согласно тексту поручения, правительству России предстоит разработать нацпроект «Семья», который предусматривает повышение рождаемости в вышеуказанных регионах к 2030 году. Средства из бюджета пойдут на финансирование мероприятий по стимулированию этого процесса.

Ответственным за исполнение президентского поручения назначили главу кабмина Михаила Мишустина, и доклад по факту выполнения должен быть представлен до 1 сентября 2024 года.

До этого на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора (ВРНС) утвердили «Наказ XXV Всемирного русского народного собора «Настоящее и будущее Русского мира», согласно которому РФ должна поставить перед собой цель довести численность населения до 600 млн человек за 100 лет.

Ранее стало известно, что уровень рождаемости в России обновил многолетний минимум.