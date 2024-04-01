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Стали известны подробности о взрыве в воронежском кафе

МВД устанавливает личность мужчины, который бросил взрывчатку в кафе в Воронеже

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия в воронежском кафе. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД России.

В ведомстве уточнили, что информация о взрыве к правоохранителям поступила в 7:45. Придя на работу в кафе, местный житель обнаружил повреждения витринного стекла и входной группы.

Следственно-оперативная группа просмотрела записи камер видеонаблюдения и установила, что ночью к заведению пришел мужчина, который разбил стекло входной двери и бросил внутрь неизвестный предмет. После этого раздался взрыв и начался пожар.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника», — уточнили в МВД РФ.

1 апреля Telegram-канал «Типичный Воронеж» сообщил о взрыве в кафе. По предварительным данным, причиной происшествия стал конфликт интересов предпринимателей

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.

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