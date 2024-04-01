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Победительница лотереи постирала выигрышный билет и осталась без $930 тысяч

World of Buzz: в Китае победительница лотереи постирала свой билет и лишилась $930 тысяч

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Weibo

В Китае женщина выиграла в лотерею $930 тысяч, но случайно постирала свой выигрышный билет, пишет World of Buzz. Теперь ей отказывают в выплате джекпота.

Как пишут СМИ, женщина из Тайчжоу недавно узнала, что стала обладательницей лотерейного выигрыша в размере $930 тысяч. Однако забрать приз она не может, потому что случайно постирала свой билет, от которого после этого практически ничего не осталось.

«Этому лотерейному билету было суждено оказаться разорванным на куски», — прокомментировала китаянка.

Тем не менее женщина позвонила в лотерейный центр и поинтересовалась, может ли она забрать свой приз, объяснив ситуацию. Там ей подтвердили, что деньги можно получить только при предъявлении целого билета.

«Теперь я постоянно об этом думаю и мне больно», — призналась женщина.

Ранее забытый на год лотерейный билет принес владельцу новый автомобиль.

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