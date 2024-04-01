Эксперт рассказал, как стать дегустатором коньяка

Чтобы стать хорошим дегустатором коньяка, необходимо не менее 10 лет. Об этом в интервью РИАМО сообщил бренд-амбассадор группы компаний Simple по категории «коньяк» Михаил Визгунов. По его словам, специалисту в этой области важно уметь различать коньячные спирты.

«К примеру, если вам дали попробовать коньячный спирт 1800 года, а до этого вы никогда не пробовали вообще коньяк, то вы не сможете его оценить правильно. Поэтому мои рекомендации по дегустации коньяков — начинайте с самых молодых, постепенно открывая для себя мир более выдержанных», — посоветовал Визгунов.

Он добавил, что в выборе коньяка репутация производителя важна, однако основной критерий статусности напитка — нравится ли он конкретному человеку.

1 апреля отмечается Международный день коньяка. По традиции до конца марта завершаются все приготовления к началу созревания напитка.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин до этого предупреждал, что цены на коньяк в российских магазинах вырастут на 5-6% в 2024 году.

По его оценке, пока динамика показывает снижение производства коньяка в России на 5,5% по итогам января-февраля 2024 года.

Ранее эксперт по вину объяснила, почему в России не разрешают онлайн-продажу алкоголя.