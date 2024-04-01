На борьбу с паводком в Казахстане отрядят полицию, нацгвардию и военных

На борьбу с последствиями сильных паводков в Казахстане будут брошены силы МВД, нацгвардии и вооруженных сил. Такое распоряжение отдал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает РИА Новости.

«Пик нынешних паводков еще не пройден, поэтому нужно максимально задействовать все силы», — заявил Токаев на заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий.

Президент Казахстана посетовал на отсутствие прогнозной работы и превентивных мер со стороны акиматов (районных властей. – Ред.) и заявил, что последствия бедствия могли бы быть меньше при исполнении всех запланированных противопаводковых мероприятий.

Токаев сравнил наблюдаемый в этом году паводок с 2012 и 2017 годами, когда разгул стихии был сильнее обычного.

Кроме того, президент Казахстана поручил профильным министерствам до конца 2024 года разработать информационную систему, которая позволит моделировать угрожающие стране и населению чрезвычайные ситуации.

31 марта казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев сделал выговоры нескольким должностным лицам за то, что они не приняли меры во время весенних паводков.

В тот же день стало известно, что власти Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.

Ранее в Алтайском крае ввели режим ЧС из-за ухудшения паводковой ситуации.