На Урале подростки обстреляли автобус с людьми

В Каменске-Уральском рейс одного из автобусов закончился неприятным инцидентов — двое несовершеннолетних обстреляли стекла автобуса из пистолета. Видеозапись последствий случившегося опубликовал Telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский».

«Вот как нам на Октябрьской прилетело классненько», — комментирует за кадром автор видео, показывая стекла, покрывшиеся мелкой сеткой трещин.

В пресс-службе свердловского главка МВД в беседе с изданием «Вечерние ведомости» прокомментировали случившееся, отметив, что по подозрению в хулиганстве разыскивают двух подростков.

«Сотрудники ОВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения и опрашивают жителей микрорайона для того, чтобы установить личности двух подростков, которые были замечены вблизи места происшествия. По предварительным данным, несовершеннолетние применили в ходе своего противоправного поступка рогатку или пневматический пистолет», — рассказал представитель пресс-службы свердловской полиции.

Ранее на Урале за стрельбу по электричкам задержали двух подростков.