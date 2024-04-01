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На Урале подростки обстреляли автобус с людьми

В Каменске-Уральском подростки обстреляли рейсовый автобус с людьми

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Телеграм-канал «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ»

В Каменске-Уральском рейс одного из автобусов закончился неприятным инцидентов — двое несовершеннолетних обстреляли стекла автобуса из пистолета. Видеозапись последствий случившегося опубликовал Telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский».

«Вот как нам на Октябрьской прилетело классненько», — комментирует за кадром автор видео, показывая стекла, покрывшиеся мелкой сеткой трещин.

В пресс-службе свердловского главка МВД в беседе с изданием «Вечерние ведомости» прокомментировали случившееся, отметив, что по подозрению в хулиганстве разыскивают двух подростков.

«Сотрудники ОВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения и опрашивают жителей микрорайона для того, чтобы установить личности двух подростков, которые были замечены вблизи места происшествия. По предварительным данным, несовершеннолетние применили в ходе своего противоправного поступка рогатку или пневматический пистолет», — рассказал представитель пресс-службы свердловской полиции.

Ранее на Урале за стрельбу по электричкам задержали двух подростков.

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