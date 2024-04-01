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В Кремле прокомментировали предупреждения Ирана о терактах до «Крокуса»

Песков: Кремлю неизвестно о предупреждении Ирана о возможных терактах

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью Reuters, что до трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» Иран якобы предупреждал о вероятных терактах.

«Нет, мне ничего об этом неизвестно», — заключил Песков.

До этого в Reuters написали со ссылкой на источник из Ирана, что власти страны предупреждали о возможности терактов на территории РФ.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю теракта заявил, что для террористов «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». При этом он не уточнил, о каком именно участке идет речь.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направит Украине ноту по теракту в «Крокусе» в случае ее вины.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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