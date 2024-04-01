Доля желающих эмигрировать из России достигла минимума за весь период измерений

На сегодня эмиграционные настроения в российском обществе практически сошли на нет: абсолютное большинство россиян — 93% — не рассматривают для себя переезд за границу на постоянное место жительства, в то время как доля желающих эмигрировать из страны достигла минимума за все время мониторинга с 1991 года, составив лишь 5%. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представившие результаты мартовского опроса, посвященного эмиграционным намерениям россиян.

Социологи отметили, что за последние 3 года радикально изменился взгляд на эмиграцию: если в 2021 году в российском обществе преобладало мнение, что жить надо в той стране, где тебе будет хорошо (51%), то сегодня большая часть россиян склоняется к тому, что нужно оставаться в той стране, где ты вырос и получил образование (64%).

Схожую позицию россияне разделяют и в отношении своих детей, уточнили эксперты.

Отвечая на вопрос о масштабах эмиграции, 22% респондентов ответили, что за последние полгода людей, уехавших из страны на ПМЖ за границу, стало больше, 25% — что их стало меньше, 24% — что их количество не изменилось. Еще у 29% этот вопрос вызвал затруднения.

Пик эмиграции, по оценкам большинства россиян, пришелся на вторую половину 2022 года.

Социологи подчеркнули, что сравнительно благоприятным периодом для переезда за границу стали 2019-2021 гг. — о своем желании эмигрировать в это время заявляли 16-17% россиян. Такой же миграционный потенциал был отмечен в 1991 году (16%).

Также эксперты констатировали, что если 3-5 лет назад доля желающих остаться в стране составляла 81-82%, то в начале 1990-х за счет относительно высокой доли затруднившихся таких насчитывалось только 70%, это минимальное значение за все время измерений.

Кроме того, специалисты ВЦИОМ указали: далеко не всегда декларируемое намерение переехать конвертируется в реальные шаги.

Так, по данным опроса 2020 года, 43% из числа желающих покинуть Россию не задумывались о сроках переезда, а 39% не предпринимали для этого никаких действий.