Кафе в Воронеже взорвали из-за конфликта предпринимателей

Взрыв в кафе «Чайхана Восточный» в Воронеже произошел из-за конфликта интересов предпринимателей. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По данным полиции, в 3.00 мск 1 апреля в отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе по улице Ленина 80 и последующем хлопке внутри помещения.

Отмечается, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

1 апреля Telegram-канал «Типичный Воронеж» сообщил о взрыве в кафе. По словам очевидцев, в здании оказались выбиты стекла.

По информации Telegram-канала Mash, в кафе сдетонировала брошенная в окно граната. Во время взрыва внутри заведения никого не было.

Накануне сообщалось, что на турбазе «Водолей» в Апшеронском районе Кубани произошел взрыв газа, за которым последовал пожар. В инциденте пострадал один человек, которого доставили в местную центральную районную больницу.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.