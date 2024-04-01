Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кафе в Воронеже взорвали из-за конфликта предпринимателей

РИА: ко взрыву в кафе в Воронеже привел конфликт интересов предпринимателей

close
100%
Кадр из видео/Телеграм-канал «Типичный Воронеж | Новости Воронежа»

Взрыв в кафе «Чайхана Восточный» в Воронеже произошел из-за конфликта интересов предпринимателей. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По данным полиции, в 3.00 мск 1 апреля в отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе по улице Ленина 80 и последующем хлопке внутри помещения.

Отмечается, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

1 апреля Telegram-канал «Типичный Воронеж» сообщил о взрыве в кафе. По словам очевидцев, в здании оказались выбиты стекла.

По информации Telegram-канала Mash, в кафе сдетонировала брошенная в окно граната. Во время взрыва внутри заведения никого не было.

Накануне сообщалось, что на турбазе «Водолей» в Апшеронском районе Кубани произошел взрыв газа, за которым последовал пожар. В инциденте пострадал один человек, которого доставили в местную центральную районную больницу.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами