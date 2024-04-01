В Москве задержали мошенника, оформившего карты на несуществующих иностранцев

В Москве полиция задержала мужчину, который подозревается в оформлении дебетовых карт на несуществующих иностранных граждан. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, у задержанного изъяли более 700 поддельных паспортов и миграционных карт. По предварительной информации, злоумышленник получал от соучастника паспорта иностранцев и передавал их в отделения банков Москвы для оформления дебетовых карт. Однако людей, на имена которых оформлены документы, не существует.

Волк отметила, что готовые карты передавали третьим лицам для незаконных банковских операций по приему и выводу денег.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей). Фигурант заключен под стражу.

До этого эксперт управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Римма Стрелкова рассказала «Газете.Ru», что мошенники все чаще предлагают россиянам «выгодно вложить деньги» и заработать 100-200% или даже 500% за пару часов. Один из таких приемов аферистов — экономическая онлайн-игра.

Ранее в Москве мошенники украли у профессора Гнесинки 300 тыс. рублей.