Путин поручил проработать вопрос включения уроков цифровой гигиены в школах

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения проработать идею включения темы цифровой гигиены в уроки школьной информатики. Перечень опубликован на сайте Кремля.

«Минпросвещения России при участии Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» планирует рассмотреть вопрос о включении темы цифровой гигиены в федеральные основные общеобразовательные программы по учебному предмету «Информатика»», — говорится в перечне поручений по итогам встречи с участниками форума «Все для Победы!», состоявшейся 2 февраля.

Доклад по проведенной работе необходимо сделать до 30 августа 2024 года.

Ответственным за это является министр просвещения Сергей Кравцов.

До этого президент России заявил, что люди пользуются интернетом для поиска данных, поскольку им лень углубляться в изучение отдельных вопросов. По его мнению, легкость получения информации в сети снижает мотивацию к чтению и глубокому изучению чего-то нового.

Ранее Путина расцеловали в Ставропольском крае.