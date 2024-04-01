В Воронеже случился взрыв в кафе

В Воронеже произошел взрыв в кафе «Чайхана» на улице Ленина. Об этом сообщили в Telegram-канале «Типичный Воронеж».

По словам очевидцев, в здании оказались выбиты стекла. Полиция оцепила заведение. На месте инциденты работают силовики. Причины случившегося выясняют.

Накануне на турбазе «Водолей» в Апшеронском районе Кубани произошел взрыв газа, за которым последовал пожар. Предварительно, причиной взрыва стала вспышка газо-воздушной смеси из газового баллона. В инциденте пострадал один человек, которого доставили в местную центральную районную больницу.

В 16:01 по мск того же дня возгорание было полностью потушено. После пожара на турбазе специалисты обнаружили советское оружие.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.