В одной из областей Казахстана произошло землетрясение

Специалисты казахстанских сейсмических станций зафиксировали землетрясение в Жамбылской области республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Казахстана.

По данным ведомства, толчки зарегистрировали около 11:14 (09:14 мск) с эпицентром в 308 км к западу от города Алма-Ата. Магнитуда составила 5,3 балла, а энергетический класс землетрясения определили как 10.2.

Отмечается, что ощутить дрожь земли смогли жители поселка Мерке — здесь сила землетрясения достигла 2 баллов по шкале МSК-64. Как уточнили в МЧС, обошлось без пострадавших и разрушений.

31 марта сообщалось о землетрясении магнитудой 4,2 в районе Каш турецкого города Анталья. Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 15 километров.

30 марта сразу два землетрясения подряд произошли в Грузии. Первые подземные толчки, магнитудой 4,8, были зафиксированы в 17:44 по местному времени (16:44 мск), а вторые, магнитудой 4,0, — в 17:50 (16:50 мск).

Ранее мощное землетрясение зарегистрировали в Греции.