В Приморье родители ночевали в школе, чтобы записать детей в первый класс

В приморском поселке Зима Южная 30 родителей были вынуждены остаться ночевать в школе, чтобы успеть записать детей в первый класс. Об этом сообщается в Telegram-канале NewsVL.ru.

Жители поселка Зима Южная пытаются успеть записать детей в первый класс в новой школе, администрация Надеждинского района, которой застройщик «DNS Девелопмент» передал новую школу и сад после строительства, набирает всего два первых класса, 50 детей. При том, что только среди жильцов поселка набирается не менее ста первоклашек.

Родители некоторых были вынуждены остаться ночевать в образовательном учреждении, очередь у крыльца школы сняли на видео местные жители.

«Человек 30 сегодня ночевали в школе. Спасибо директору, что разрешила. Сейчас будем выстраиваться в очередь», — рассказал автор видео.

По данным портала VL.ru, ажиотаж возник из-за того, что школа не смогла найти достаточное количество учителей. МБОУ «Образовательный центр «Формат» регулярно публикует объявления о наборе педагогов, требуются учителя начальных классов, математики, информатики, физики, русского языка и литературы, педагоги допобразования, методисты, организаторы.

Ранее власти Екатеринбурга приняли решение принимать в школы без очереди детей участников СВО.