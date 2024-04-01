Россиянин, укравший в магазине две шоколадки, избил пенсионерку у кассы

В Волгоградской области 33-летний рецидивист, укравший из супермаркета продукты, накинулся на продавцов и посетителей магазина. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Инцидент произошел в городе Волжский. По данным СМИ, 33-летний мужчина забрал с прилавков две шоколадки. Когда продавцы заметили это и решили вернуть товар, злоумышленник оказал активное сопротивление. Сначала он начал драться с двумя работницами торгового зала, а затем внезапно переключился на пожилых покупательниц у кассы.

«Подошел ко мне и сходу с правой стороны как стукнул. Я упала, естественно, от такой силы. Даже встать не могла. Он пинал и кулаками бил и все с правой стороны. Пока другая женщина не подошла и он на нее не переключился», — рассказала пострадавшая пенсионерка в беседе с телеканалом.

Женщина отметила, что ни слова не сказала в адрес грабителя, а напал он на нее, когда она просто рассчитывалась за покупки. По словам пострадавшей, врачи не диагностировали ей черепно-мозговую травму, но после случившегося у нее болят голова и челюсть. Также женщина добавила, что теперь боится выходить на улицу.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Мужчина уже был судим за сбыт наркотиков, кражи и нанесение тяжкого вреда здоровью.

Ранее москвич сломал нос пенсионерке в электричке после просьбы убрать ноги с прохода.