Климатолог предупредил россиян о последствиях потепления

Температура в 2024 году может оказаться выше, чем в 2023 году, тем самым она может побить очередной рекорд по потеплению. Об этом в беседе с РБК высказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

По его словам, потепление может привести к деградации вечной мерзлоты, что обернется инфраструктурными трудностями непосредственно для России. Эксперт предупредил, что таяние ледников и повышение уровня мирового океана создают угрозу затопления многих низинных территорий.

Киселев отметил, что из-за роста температуры увеличивается риск аварийности инфраструктуры, расположенной в зоне вечной мерзлоты.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что москвичей в ближайшие дни ждет июньская погода. 31 марта в пресс-службе объединенной сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что россияне уже готовятся к жаркому лету и начали скупать кондиционеры.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в начале апреля в Москву могут вернуться заморозки.