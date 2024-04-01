В Уфе возбудили уголовное дело после исчезновения двух подростков

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после исчезновения двух школьников, друзья ушли из дома с рюкзаками и пропали. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

14-летний Дамир и 13-летний Павел ушли из дома днем 30 марта, приятели взяли с собой рюкзаки и направились оздоровительный лагерь «Чайка», спустя некоторое время дети перестали выходить на связь.

Вещи несовершеннолетних нашли в лесном массиве возле реки Белой. В поисках принимают участие 45 сотрудников полиции и волонтеры. Водолазы МЧС обследовали шесть тысяч квадратных метров воды в реке Белой, но никаких следов подростков пока не обнаружено.

По факту исчезновения несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Известно, что перед исчезновением школьники обманули родителей. Паша сказал близким, что идет гулять с родственниками Дамира, Дамир заявил, что отправляется на прогулку с родными приятеля. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Алтайском крае пропавшую девочку обнаружили спящей в магазине.