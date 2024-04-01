В Краснодарском крае после пожара на турбазе нашли советское оружие

На месте сгоревшей турбазы «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края были найдены советский ручной пулемет и патроны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, сотрудники МЧС обнаружили в подвале сгоревшего здания ствол со ствольной коробкой ручного пулемета Калашникова (РПК) калибра 7,62 миллиметра и 50 патронов.

В настоящее время сотрудники МВД общаются с владельцем ИП, которому принадлежала гостиница, — 59-летним Михаилом К. Уголовное дело пока не возбуждено.

По информации Shot, площадь пожара составила 520 квадратных метров.

31 марта на турбазе «Водолей» в Апшеронском районе Кубани произошел взрыв газа, за которым последовал пожар. Предварительно, причиной взрыва стала вспышка газо-воздушной смеси из газового баллона. В инциденте пострадал один человек, которого доставили в местную центральную районную больницу.

В 16:01 по мск того же дня возгорание было полностью потушено.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.