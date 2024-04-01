Соседка Мирзоева рассказала, что его жена в реанимации со дня теракта в «Крокусе»

Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева попала в больницу, узнав о произошедшей трагедии. Об этом рассказала РИА Новости одна из соседок родителей террориста.

По словам женщины, услышав новость о теракте, супруга Мирзоева потеряла сознание, ее госпитализировали. Сейчас девушка находится в реанимации.

Незадолго до этого отец Мирзоева Барот рассказал, что его сын планировал вернуться из России в Таджикистан 24-25 марта. По его словам, Далерджон позвонил родителям 20 марта и поделился своими планами о возвращении на родину.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».