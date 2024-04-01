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Рейс из российского города задержали из-за шутки пассажира о бомбе

Рейс из Иркутска во Владивосток задержали из-за шутки пассажира о бомбе

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Depositphotos

Вылет рейса Иркутск — ЧитаБлаговещенскВладивосток авиакомпании IrAero задержали из-за шутки пассажира о бомбе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на авиакомпанию.

По словам представителя IrAero, в аэропорту проводился досмотр и один из пассажиров этого рейса заявил, что у него в багаже есть взрывное устройство.

«Это была шутка по случаю 1 апреля. Поскольку багаж был уже на борту и самолет на 99% готов к вылету, командир [воздушного судна] принял решение всех высадить, багаж выгрузить и заново всех досмотреть», — сказал представитель авиакомпании.

Он заявил, что задержка рейса составила свыше 3,5 часа.

Как сообщил представитель IrAero, пассажира сняли с рейса и передали полицейским. Всего на борту самолета было 93 пассажира.

Ранее жительница Ленинградской области устроила скандал на борту самолета из Горно-Алтайска.

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