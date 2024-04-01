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Следователи изъяли в МЧС документы, связанные с «Крокусом»

ТАСС: СК изучит изъятые в МЧС документы о проведении пожарных проверок «Крокуса»

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сотрудники Следственного комитета изъяли в подразделениях главного управления МЧС России по Московской области документы, которые были связаны с проведением проверок противопожарного состояния «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в ведомстве была выемка документов, связанных с проведением контрольно-надзорных мероприятий в подмосковном концертном зале. В частности, сейчас будет изучаться информация, проводились ли проверки, выявлялись ли нарушения, как происходило их устранение.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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