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В России появится горячая линия о питании школьников

Роспотребнадзор запустит горячую линию о питании школьников

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Линия консультаций по вопросам питания школьников начнет свою работу в регионах Российской Федерации с 1 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор запускает специализированную линию для обсуждения вопросов, связанных с организацией питания учащихся», — гласит официальное заявление.

Отмечается, что с 1 по 12 апреля эксперты Роспотребнадзора будут отвечать на запросы по организации питания школьников в образовательных учреждениях, на роль администрации школ в этом процессе, на вопросы контроля со стороны родителей за питанием детей в школах. Кроме того, специалисты предоставят информацию о принципах здорового питания.

До этого сообщалось, что в школе на Ямале детей накормили кашей с личинками.

В начале марта в саратовской школе массово отравились дети. Инцидент произошел в школе №2 города Пугачева. За медицинской помощью обратились более 20 учеников — все из них жалуются на повышенную температуру, диарею и рвоту. По данным канала, всех учащихся образовательного учреждения временно перевели на дистант. У 22 детей взяты анализы на возбудителей инфекции.

Ранее мыши напугали первоклассников уральской школы во время урока.

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