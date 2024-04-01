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В пятницу ночная температура в Москве понизится до отрицательных значений

Вильфанд: в Москве ожидается отрицательная температура в ночь на пятницу

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Владимир Песня/РИА Новости

Температура в ночь на пятницу в Москве понизится до отрицательных значений из-за северных воздушных масс. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слова которого передает ТАСС.

«В четверг уже заметное понижение температуры, потому что воздушные массы будут поступать уже с севера, а ночью пятницы температуры станут отрицательными. Температурный фон понизится на 12-13 градусов по сравнению со вторником», — заявил Вильфанд.

До этого Роман Вильфанд сообщил, что москвичей в ближайшие дни ждет июньская погода. По словам метеоролога, с 1 апреля в столицу России будет поступать жаркий африканский воздух, поэтому дневные и ночные температуры в начале недели будут примерно на 10-12 градусов выше нормы.

Также ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сход постоянного снежного покрова в Москве ожидается к 4 апреля.

Кроме того, главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что март 2024 года в Москве стал самым сухим в текущем столетии.

Ранее москвичам рассказали о погоде в столице в воскресенье.

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