В России изменили правила перепланировки квартир

В России вступил в силу закон, изменяющий порядок перепланировок и переустройств помещений в многоквартирных домах (МКД). В стране теперь любое изменение границ или площади помещений в квартирах будет перепланировкой, а также будет требовать согласования. Это следует из поправок в Жилищный кодекс и федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», которые вступили в силу 1 апреля.

Раньше перепланировкой являлось «изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в техпаспорт». Теперь перепланировкой будет считаться любое изменение площади помещения, сообщает Росреестр.

Как заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, «изменение границ и площади помещения, в том числе объединение помещений внутри одной или нескольких квартир, будет являться перепланировкой». По его словам, надо будет согласовывать даже небольшие изменения в планировке помещения, такие как перенос межкомнатных дверей.

После согласования перепланировки собственнику жилья необходимо получить акт приемки и заказать у кадастрового инженера новый технический план. Его следует отправить в Росреестр. Это нужно для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что собственники могут лишиться жилья, если проведут незаконную перепланировку.

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