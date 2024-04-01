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В России смогут запрещать «наливайки»

Российские регионы получили право запрещать «наливайки» с 1 апреля

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Shutterstock

В Российской Федерации с 1 апреля вступил в силу закон, наделяющий власти регионов РФ правом запрещать на территории своих регионов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в «наливайках». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, региональные власти теперь могут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем. Это распространяется в том числе на точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Так, законами субъектов России могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Кроме того, субъекты РФ теперь могут ограничивать время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ранее субъектам РФ разрешалась ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

Также предусматривается дополнительная защита граждан от некачественного алкоголя. Так, запрещается производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством или техрегламентом. Помимо этого, в наименовании алкогольной продукции нельзя использовать информацию, которая может ввести в заблуждение потребителей такой продукции относительно ее природы, состава, лечебных свойств и прочего.

До этого стало известно, что закон, дающий региональным властям право устанавливать дополнительные требования к розничной продаже пива и других слабоалкогольных напитков, одобрил Совет Федерации.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам».

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