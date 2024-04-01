Названо число россиян со счетами за рубежом

Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами. Об этом сообщается в презентации «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год.

По состоянию на 31 декабря 2023 года ФНС было известно о 539,1 тыс. налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом. Показатель увеличился на 70%. На одного российского налогового резидента с зарубежным счетом приходилось в среднем по 3-4 финансового счета за границей.

Подобную информацию ФНС получает в рамках ежегодного автоматического обмена данными с иностранными государствами. В службе ранее сообщали, что в последние два года обмен стал затруднен.

В 2023 году ФНС получила данные о 1,825 млн зарубежных счетов налоговых резидентов России. Их число увеличилось на 164% (то есть в 2,6 раза), говорится в презентации (год, взятый за базу сравнения, в ней не уточняется, но по умолчанию это должен быть предыдущий год).

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