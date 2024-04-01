В России могут проверить законность выданных за последние 10 лет паспортов

Депутат Государственной думы Иван Сухарев заявил, что необходимо проверить соблюдение законных оснований при выдаче паспортов России иностранцам на протяжении последних десяти лет. Он направил письмо с соответствующим предложением на имя первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова, сообщает RT.

Парламентарий обратил внимание, что есть граждане, которые получают гражданство РФ с нарушением миграционного законодательства и в дальнейшем связывают свою жизнь с криминальной средой. В своем обращении он просит Белоусова поручить осуществить полноценную проверку паспортов Российской Федерации, выданных лицам, принятым в гражданство РФ, за последние десять лет.

Сухарев также заявил, что в случае выявления нарушений надо рассмотреть возможность отмены решения по вопросу о принятии лица в гражданство. Кроме того, по его словам, необходимо установить и привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к принятию лиц в гражданство и использовавших незаконные схемы и иные методы.

До этого сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица не исключил, что может получить паспорт РФ.

Ранее пасынок главкома ВСУ попросил Путина о паспорте РФ.