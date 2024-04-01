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В России могут проверить законность выданных за последние 10 лет паспортов

В Госдуме предложили проверить законность выданных за последние 10 лет паспортов

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Сергей Аверин/РИА Новости

Депутат Государственной думы Иван Сухарев заявил, что необходимо проверить соблюдение законных оснований при выдаче паспортов России иностранцам на протяжении последних десяти лет. Он направил письмо с соответствующим предложением на имя первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова, сообщает RT.

Парламентарий обратил внимание, что есть граждане, которые получают гражданство РФ с нарушением миграционного законодательства и в дальнейшем связывают свою жизнь с криминальной средой. В своем обращении он просит Белоусова поручить осуществить полноценную проверку паспортов Российской Федерации, выданных лицам, принятым в гражданство РФ, за последние десять лет.

Сухарев также заявил, что в случае выявления нарушений надо рассмотреть возможность отмены решения по вопросу о принятии лица в гражданство. Кроме того, по его словам, необходимо установить и привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к принятию лиц в гражданство и использовавших незаконные схемы и иные методы.

До этого сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица не исключил, что может получить паспорт РФ.

Ранее пасынок главкома ВСУ попросил Путина о паспорте РФ.

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