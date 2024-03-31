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Мать погибшего в «Крокусе» музыканта поведала о странных совпадениях того дня

Мама погибшего в «Крокусе» певца-инвалида рассказала о парадоксах в день теракта

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verbenin/YouTube

Мама певца-колясочника Максима Вербенина, ценой собственной жизни спасшего любимую девушку от пуль во время теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказала телеканалу НТВ о странных совпадениях, которые он напевал перед походом на мероприятие.

По словам матери, мужчина, несмотря на свою непунктуальность, в тот злополучный день прибыл на концерт «Пикника» заранее. Когда в зал пришли террористы с оружием, пара уже заняла свои места в зрительном зале и отправила селфи маме артиста-колясочника.

Кроме того, в тот вечер, Максим то и дело напевал песню рок-группы под названием «А движения неловки»:

«А движения неловки,
Будто бы из мышеловки,
Будто бы из мышеловки,
Только вырвалась она»...

В композиции поется о спасении некой девушки из мышеловки дорогой ценой.

В материале отмечается, что проблемы со здоровьем не помешали герою заслонить своим телом возлюбленную, тем самым сохранив ей жизнь.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Вербенин сам однажды пел на сцене «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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