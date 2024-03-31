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Алтайцы вышли на «массовую рыбалку» прямо на улицах

В Алтайском крае устроили массовую рыбалку прямо на улицах

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Depositphotos

В Алтайском крае местные жители устроили «массовую рыбалку» прямо на улицах региона, подтопляемого паводками. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22 I Барнаул», прикрепляя соответствующие видеоподтверждения.

«Поймал селедку на улице в селе Костин лог, Мамонтовский район», — поделился впечатлениями один из счастливчиков.

Согласно информации Telegram-канала «Вести Алтай», даже дети смогли выловить рыбу из полевой воды в непосредственной близости от гаражей в селе Михайловка.

«Неожиданный побочный эффект половодья. Должны же быть плюсы», — указывается в комментарии к публикации.

До этого житель подтопленного села Михайловское Алтайского края Алексей рассказал «Газете.Ru», что вода начала спадать, но обстановка по-прежнему сложная. По его словам, больше всего из-за паводка сейчас страдает расположенное рядом село Ракиты.

Ранее иностранный игрок «Спартака» восхитился рыбалкой в России, когда ребята поймали 12-килограммовую рыбу.

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