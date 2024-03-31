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В Курской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Старовойт: жительница поселка Теткино получила ранения при обстреле ВСУ

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, в результате чего пострадала одна местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, женщина получила осколочные ранения. В настоящее время врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь, уточнил руководитель областной администрации.

«В результате обстрела на территории предприятия, расположенного в поселке, произошел пожар. Спасатели оперативно потушили возгорание», — добавил Старовойт.

Также он подчеркнул, что в населенном пункте были зафиксированы повреждения пяти жилых домов.

Днем 31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Дунайка в Грайворонском городском округе. В этот момент на улице находилась женщина, которая получила серьезные ранения. На место выехала бригада скорой помощи, но спасти местную жительницу не удалось.

В тот же день белгородское село Долгое подверглось атаке со стороны украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Из-за действий ВСУ в населенном пункте была повреждена линия электропередачи (ЛЭП).

Ранее дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области.

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