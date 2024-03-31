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В Таджикистане допросили соседей фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Соседей террориста Мирзоева в Таджикистане допросили после нападения на «Крокус»

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Shamil Zhumatov/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов допросили соседей одного из участников нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева в Таджикистане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соседку родителей боевика.

«Нас тоже вызывали на допрос, но отпустили в тот же день», — рассказала женщина.

Она уточнила, что Далерджон Мирзоев никогда не конфликтовал с другими жителями кишлака. Мужчина всегда был спокойным и вежливым по отношению к соседям, добавила соседка.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» должна была выступить группа «Пикник», однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Позже в концертном зале прогремел взрыв и начался пожар.

При этом боевикам удалось скрыться с места преступления, но уже на следующий день стражи порядка задержали четверых подозреваемых в теракте в Брянской области. 24 марта мужчин арестовали и отправили в СИЗО на два месяца.

Впоследствии правоохранители задержали еще троих фигуантов дела. По данным следствия, они связаны с продажей автомобиля, на котором боевики скрылись после нападения на «Крокус Сити Холл». «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее мать фигуранта дела о терракте в «Крокус Сити Холле» обратилась к семьям пострадавших людей.

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