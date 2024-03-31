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В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение в складских помещениях

В Ростове-на-Дону пожарные потушили открытое горение склада на промзоне

Спасатели справились с открытым горением склада с бумажной продукцией в районе одной из промышленных зон Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления министерства чрезвычайных ситуаций России в Telegram-канале.

«Ликвидация открытого горения», — указывается в публикации.

Некоторое время назад МЧС сообщало, что в Ростове-на-Дону пожарные тушат сильное возгорание на складе с бумажной продукцией в районе промзоны. Площадь пожара с 560 квадратных метров увеличилась до 800. Инцидент зафиксирован на улице Доватора, 56/3.

Перед этим в оперштабе Краснодарского края заявили, что в Апшеронском районе Кубани произошел взрыв газового баллона на турбазе «Водолей», вслед за которым последовал пожар.

Ранее в Московской области загорелся рыбный цех.

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