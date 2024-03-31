Пожар на складе в Ростове-на-Дону локализовали

В главном управлении МЧС России по Ростовской области заявили, что пожарные локализовали возгорание на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в 17:15 пожар был локализован на площади 800 кв. м. В министерстве добавили, что информация о пострадавших не поступала.

В публикации отмечается, что на месте работают 50 специалистов, 16 единиц техники.

Днем 31 марта новостной портал 161.ru сообщил, что в промышленной зоне в Ростове-на-Дону загорелось двухэтажное складское здание. В тот момент площадь пожара составляла 560 квадратных метров.

По информации журналистов, строение расположено на улице Доватора. Иная информация о произошедшем, включая возможные причины пожара и наличие пострадавших, пока не поступала.

В тот же день в одной из квартир в многоэтажном доме, расположенном в крымском городе Феодосии, произошел пожар. Причиной возгорания стал компьютер, подключенный к электрической сети. В момент возгорания в квартире находилась пожилая женщина, она не пострадала.

Ранее в Московской области загорелся рыбный цех.