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В двух скважинах обвалившегося рудника «Пионер» обнаружили воду

Воду обнаружили в пятой и шестой скважинах рудника «Пионер» в Амурской области

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Телеграм-канал Василий Орлов

Специалисты обнаружили воду в пятой и шестой разведочных скважинах на руднике «Пионер», который находится в Амурской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Речь идет о золотодобывающем руднике, на котором в марте произошел взрыв горных пород. Из-за происшествия под завалами оказались 13 человек, которые около двух недель остаются в заточении.

«При бурении пятая и шестая скважины вышли в горные выработки, проведены их обследования при помощи видеокамеры и измерительных приборов, которые показали наличие воды, глины, льда», — рассказали в ведомстве.

Также представители МЧС РФ предупредили об опасности повторного прорыва. В заявлении уточняется, что в связи с этим специалисты приняли решение приостановить работы на шахте ниже зоны затопления.

18 марта на руднике «Пионер» произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 человек, точное местоположение и судьба которых пока остаются неизвестны.

При этом разведка показала, что после обвала некоторые участки шахты оказались затоплены. Однако, по мнению спасателей, вода могла обойти места, где находятся пострадавшие горняки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в оперативных службах назвали возможную причину обвала на руднике «Пионер» в Амурской области.

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