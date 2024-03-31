В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе

Возгорание на турбазе «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС.

«Полностью пожар потушили в 16:01 по московскому времени», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в оперштабе Краснодарского края заявили, что в Апшеронском районе Кубани днем в воскресенье, 31 марта, произошел взрыв газа на турбазе «Водолей», за этим последовал пожар. Отмечается, что пожар начался приблизительно в 13:05. По предварительным данным, он произошел из-за вспышки газо-воздушной смеси из газового баллона. В инциденте пострадал один человек, которого доставили в местную центральную районную больницу.

При этом по состоянию на 13:20 пожарным удалось локализовать огонь на площади 500 кв. м. К 13:57 было ликвидировано открытое горение. В тушении пожара участвуют 49 специалистов и 16 единиц техники. С турбазы было эвакуировано 50 человек.

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