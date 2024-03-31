Стали известны подробности о пожаре на складе в Ростове-на-Дону

Площадь пожара, который начался на складе в Левенцовском районе Ростова-на-Дону, увеличилась до 800 квадратных метров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что сначала огонь охватил кровлю двухэтажного склада и затем перекинулся на крышу соседнего здания. При этом к тушению пожара были привлечены 50 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники.

«Огнеборцы МЧС России тушат пожар в Ростове. <...> Площадь составляет 800 квадратных метров», — говорится в заявлении.

Днем 31 марта новостной портал 161.ru сообщил, что в промышленной зоне в Ростове-на-Дону загорелось двухэтажное складское здание. В тот момент площадь пожара составляла 560 квадратных метров.

По информации журналистов, строение расположено на улице Доватора. Иная информация о произошедшем, включая возможные причины пожара и наличие пострадавших, пока не поступала.

В тот же день в одной из квартир в многоэтажном доме, расположенном в крымском городе Феодосии, произошел пожар. Причиной возгорания стал компьютер, подключенный к электрической сети. В момент возгорания в квартире находилась пожилая женщина, она не пострадала.

Ранее в Московской области загорелся рыбный цех.