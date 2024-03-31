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Вологодский суши-бар выплатит компенсацию посетительнице, заразившейся сальмонеллезом

Суши-бар выплатит 70 тысяч рублей жительнице Вологды, заразившейся сальмонеллезом

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Shutterstock

В Вологде суд взыскал 70 тыс. рублей в пользу горожанки, заразившейся сальмонеллезом в кафе. Об этом сообщила областная прокуратура.

Как установил суд, местная жительница попала в больницу после того, как попробовала роллы в местном суши-баре. Ее госпитализировали с подозрением на аппендицит, а затем доставили в инфекционную больницу. Анализы показали наличие острой кишечной инфекции, причиной которой явилось заражение кишечными бактериями рода сальмонеллы. На лечение пострадавшая потратила 8000 рублей и обратилась с иском к владельцу заведения. Впоследствии с аналогичными симптомами в Вологодскую областную инфекционную больницу поступили еще семеро человек, которые также посещали этот суши-бар.

«Взятые у граждан анализы подтвердили заражение сальмонеллезом. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — отметили в прокуратуре.

Оказалось, что работники заведения не соблюдали правила личной гигиены, а пищевые продукты хранились в неустановленных для этого местах. Также на месте были выявлены и другие нарушения.

Прокурор поддержал пострадавшую, и суд удовлетворил ее исковые требования в полном объеме. Теперь нарушивший закон суши-бар должен заплатить ей компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей.

Ранее восьмилетний школьник заразился сальмонеллезом на турецком курорте и оказался прикован к инвалидному креслу.

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