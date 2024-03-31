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В Ростове-на-Дону горит двухэтажный склад

В Ростове-на-Дону произошел сильный пожар на двухэтажном складе

В Ростове-на-Дону пожарные тушат сильное возгорание в складском помещении в районе промзоны. Об этом сообщает локальный новостной портал 161.ru, ссылаясь на региональное управление министерства чрезвычайных ситуаций.

«Произошло возгорание двухэтажного складского здания», — указывается в публикации.

Согласно предварительным данным, площадь пожара составляет 560 квадратных метров. Инцидент зафиксирован на улице Доватора,56/3. К борьбе с огнем привлечены 13 единиц техники и 42 сотрудника МЧС.

Дополнительной информации пока не приводится.

Незадолго до этого в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в Апшеронском районе Кубани днем в воскресенье, 31 марта, произошел взрыв газового баллона на турбазе «Водолей», вслед за которым последовал пожар. Позднее пожарным удалось локализовать огонь на площади 500 кв. м и ликвидировать открытое горение. С турбазы было эвакуировано 50 человек.

Ранее на территории объекта инфраструктуры в одной из областей Украины произошел пожар.

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