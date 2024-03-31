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Патриарх Кирилл прокомментировал реакцию россиян на теракт в «Крокусе»

Патриарх Кирилл: реакция на теракт в «Крокусе» показала духовную силу народа

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Реакция граждан России на теракт в «Крокус Сити Холле» показала, что в народе сохраняется мощная духовная сила, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он рассказал во время проповеди в храме князя Владимира на Волоколамском шоссе Москвы, владыку цитирует РИА Новости.

«Сильная духовная сила сохраняется в нашем народе. Посмотрите, как встрепенулись люди в связи с трагедией в «Крокусе». Какая помощь была оказана, на какие жертвенные подвиги люди шли», — сказал патриарх.

По мнению клирика, важно, чтобы эта сила затрагивала как можно больше людей, потому что тогда никто не будет оставаться в стороне, а вера станет крепче.

27 марта патриарх Кирилл, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле», призвал не пугать людей русским национализмом, поскольку его «не существует в природе», и об этом знает каждый.

Владыка также отметил, что те, кто стоит за терактом в «Крокусе», пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией в РФ, а также столкнуть сторонников двух традиционных религий — христианства и ислама.

Ранее глава РПЦ призвал мигрантов выучить русский язык и традиции России.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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