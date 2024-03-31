В Уфе ищут пропавших подростков, которые обманули родителей и ушли из дома с рюкзаками

В Уфе пропали двое друзей, которые ушли из дома с рюкзаками. Об этом сообщает издание ufa1.ru, ссылаясь на заявление МВД Башкирии.

По имеющейся информации, 14-летний Дамир и 13-летний Павел ушли из дома накануне и не вернулись. Они взяли с собой рюкзаки с едой, которые затем были найдены примерно в двух километрах от лагеря «Чайка», куда собирались мальчики.

Как пишет Telegram-канал Baza, перед исчезновением школьники обманули родителей. Паша сказал близким, что идет гулять с родственниками Дамира, Дамир в свою очередь заявил, что отправляется на прогулку с родными приятеля.

Сейчас в поисках принимают участие 45 сотрудников полиции и сотня волонтеров. Водолазы МЧС уже обследовали уже 6 тысяч квадратных метров воды в реке Белой, но никаких зацепок пока не нашли.

«Поисковые группы прочесывали лесной массив, спасатели обследовали береговую линию на аэролодке, осматривали все промоины, выходы на лед. Со стороны береговой линии дополнительно проведено обследование на судне на воздушной подушке и аэролодке», — отметили в Управлении гражданской защиты Уфы.

В школе №40 развернут штаб, поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее 18-летний житель Пермского края пропал на перевале Дятлова.