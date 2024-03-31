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В Южно-Сахалинске экскаватор чуть не ушел под воду при спасении пенсионерки

Экскаватор едва не затонул во время спасения пенсионерки из Южно-Сахалинска

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Shutterstock

Спасатели чуть не утопили экскаватор во время спасения 76-летней жительницы Южно-Сахалинска, дом которой оказался затоплен водой. Об этом сообщается в Telegram-канале хроники происшествий АСТВ «Точка отсчета».

По информации журналистов, инцидент произошел 30 марта на одном из участков на улице Набережной. Домовладение залило водой, в связи с чем на место были направлены сотрудники дорожных служб.

В материале отмечается, что специалисты должны были устранить последствия потопа и эвакуировать владелицу дома. Но во время операции экскаватор застрял и чуть сам не ушел под воду.

«Благодаря грамотным и слаженным действиям работников завода имени [Героя Советского Союза М. А.] Федотова все закончилось благополучно. Технику достали, она не пострадала», — говорится в публикации.

Иные подробности о случившемся к текущему моменту не поступали.

23 марта в Долинском районе Сахалинской области трое мужчин во время рыбалки на реке Найба застряли на отколовшейся льдине. Гражданам потребовалась помощь спасателей, которые на моторной лодке добрались до льдины и эвакуировали рыбаков.

Ранее на Сахалине паром с десятками людей на борту врезался в льдину.

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