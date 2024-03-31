Пьяная девушка-подросток напала на курсанта из-за того, что ей не понравилась его форма

Под Нижним Новгородом пьяная девушка-подросток напала на курсанта из-за его формы. Об этом сообщает Telegram-канал »Нижний Новгород без цензуры»

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Бор в районе Мухинского озера. Компания примерно из восьми нетрезвых девушек-подростков в возрате 14-15 лет стала задирать курсанта. Сообщается, что школьницам по какой-то причине не понравилась его форма и фуражка.

Одна из компании несовершеннолетних напала на юношу, поцарапала ему шею и нанесла несколько ударов кулаком в лицо. После этого она распылила ему в глаза перцовый баллончик. Другие девушки-подростки снимали это на телефон и выложили в Telegram-канал, однако через несколько минут удалили. После этого агрессивные школьницы скрылись.

Очевидцы довели пострадавшего до лавки и принесли воды и молока, чтобы промыть глаза, но это не помогло. Сообщается, что юноша перестал видеть, а за неделю до этого ему сделали операцию на глаза. На место вызвали скорую помощь и полицию. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

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