Папа Римский призвал РФ и Украину обменять всех пленных

Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании Urbi et Orbi («Городу и Миру») призвал Россию и Украину к обмену пленными по формуле «всех на всех», передает РИА Новости.

В послании понтифик отметил, что все его мысли обращены прежде всего к жертвам многих конфликтов, включая Израиль и Палестину, а также на Украину.

«Воскресший Христос да откроет путь мира для измученного населения этих регионов. Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех», — сказал он.

В 2024 году католики отмечают праздник Воскресения Христова 31 марта.

До этого понтифик призвал Украину и Россию, а также стороны ближневосточного конфликта к переговорам.

24 марта папа Римский Франциск I осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и помолился за его жертв.

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